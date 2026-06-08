大会4日目を迎えた県高総体。 ソフトボール男子の決勝は試合終盤、雨に見舞われながら「島原工業」と「大村工業」のライバル校同士が熱戦を展開しました。 2年連続で同じカードとなった、ソフトボール男子の決勝戦。 3連覇を狙う大村工業と、3年ぶりの王座奪還を目指す島原工業が激突しました。 ※詳しくは動画をご覧ください