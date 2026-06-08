スポーツ報知評論家で現役時代は近鉄、西武などでプレーした金村義明氏が８日、ＭＢＳラジオ「金村義明のええかげんにせぇ〜！」に出演。６日の楽天戦（甲子園）での阪神・森下翔太外野手の退場処分について「真鍋くん、気長くなったね。昔の真鍋審判やったら即退場やで（笑）」と切り出した。森下は５回２死一塁で空振り三振に倒れたが、１、３球目のストライク判定に不満を持ち、暴言を吐いた。真鍋球審は「それ以上言うな」