DeNAは7月7日からの中日ドラゴンズ3連戦で、子供たちの体験イベント「野球未来ソウゾウ☆キッズ体験」を実施すると発表した。この3連戦は「野球の未来はみんなで創る。野球を愛するあなたと。そして、これから野球を好きになる仲間とともに」をテーマに「野球未来創造SERIES」として開催される。その中で、小学生を対象にした体験イベント「野球未来ソウゾウ☆キッズ体験」を実施する。場内アナウンスやヒーローインタビュー