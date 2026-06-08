賄賂で受け取った現金の一部をマネーロンダリングしたとして、成松市議ら6人が逮捕された事件ですが、警察が考える事件の概要と容疑者らの主張に違いがあるようです。 【写真を見る】＜警察と容疑者らの“食い違い”まとめ＞「現金2000万円」は賄賂？会社の売り上げ？【熊本・八代“巨額”汚職事件】 まとめました。 「現金2000万円」について まず警察は【現金2000万円】について――◆賄賂として受け取っ