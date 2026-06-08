協定を結んだ岩手県陸前高田市の佐々木拓市長（右）と桜花学園大と名古屋短大の大谷岳学長＝8日午後、岩手県陸前高田市東日本大震災で壊滅的な被害に遭った岩手県陸前高田市は8日、桜花学園大と名古屋短大（いずれも愛知県豊明市）と、保育士を目指す学生の実習を受け入れる協定を結んだ。陸前高田市は、被災地の現場で防災への知見を深めてもらう他、保育の担い手としての移住や就職も期待する。実習は約2週間を想定。市内の