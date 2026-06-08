イランとイスラエルによる攻撃の応酬は今後、どうなる見通しでしょうか。テヘランで取材を続ける増尾記者の報告です。首都テヘランの外務省の会見場です。実は先ほどまで、バガイ外務省報道官による記者会見が行われていました。今回の攻撃の応酬以降、初めてイラン政府が公式な立場を示すということもあって、多くのイランメディア、そして限られた一部の外国メディアの記者が詰めかけていました。会見中も2度ほど爆発音が聞こえ