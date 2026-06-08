自動運転の実証運行で使われたバスの前で、事業者から説明を受ける金子国交相（左端）＝8日午後、国交省前金子恭之国土交通相は8日、東京・霞が関の国交省前の駐車場にバスや除雪作業車などさまざまな用途の自動運転車両を集めて視察した。視察後、省内の会議で「自動運転が実現した社会は夢物語ではない。総力を挙げ果敢に取り組もう」と呼びかけた。バスは昨年12月〜今年1月に神奈川県平塚市で運転手が乗車しながら実証運行