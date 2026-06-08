農業の大切さを学ぼうと、熊本県天草市の小学生が、昔ながらの田植えに挑戦しました。 【写真を見る】籾から育てた苗、1本1本丁寧に小学生が昔ながらの田植え体験コメ作りで農業の大切さ学ぶ熊本・天草 雨の中、腰をかがめて田植えをしているのは、天草市の本町小学校の児童です。 この田植え体験は、子ども達にコメ作りを通して農業や食の大切さを感じてもらおうと毎年、実施されています。 「去年よりもっとおいしいコ