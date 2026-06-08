◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）＝６月８日、栗東トレセンジューンテイク（牡５歳、栗東・武英智厩舎、父キズナ）がダービージョッキーの松山弘平騎手との初コンビで巻き返しを狙う。前走は香港のクイーンエリザベス２世Ｃで８着に敗れたが、吉田助手は「予定通り順調に来ていますね。この遠征でも意外とどっしりしてたし、いろいろありましたけど全部耐えてくれて、いい経験になりまし