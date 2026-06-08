男性を殺害し びわ湖に遺体を遺棄した罪などに問われた女の裁判員裁判が始まり、女は起訴内容を認めました。 【写真を見る】「ホストクラブで遊ぶ金に困って資産家から金をとろうと思った」と検察側が指摘びわ湖遺体遺棄事件の初公判女は起訴内容を認める弁護側は量刑を争う姿勢 起訴状などによりますと、元風俗店店員の市橋由衣被告（29）は、加藤徹被告（47）と共謀し、2024年、愛知県あま市の不動産会社社長・