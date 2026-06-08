お笑いコンビ「銀シャリ」の鰻和弘（42）が8日、大阪市内で最終日を迎えた展覧会「モノとケの噺（はなし）―素材がもつ記憶と、新しい姿―」（5〜8日）に登場した。プロダクトデザイナー・横関亮太氏と、数々のアート作品を制作している鰻がコラボ。鰻は「生き毛（もう）アート」として今回、自身の35作品を展示した。3年ほど前、入浴中の風呂場で、排水溝に流れていく自身の髪の毛を見て「もったいない」と感じた。この毛を