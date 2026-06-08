皇族の数を確保する方策について、各党の代表者らが話し合う全体会議が開かれ、衆参両院の正副議長が取りまとめた案を報告し、各党が意見表明をおこないました。皇族数の確保策をめぐり、衆参の正副議長が報告した取りまとめた案では、▼女性皇族が結婚後も皇族の身分を保つ案と、▼旧宮家の男系男子を養子として皇族に迎える案について「いずれも了」として、政府に対し両案の法制化を求めています。自民党小林鷹之 政調会