【ハノイ＝竹内駿平】フィリピン火山地震研究所によると、８日午前７時３７分（日本時間同８時３７分）頃、フィリピン南部ミンダナオ島沖でマグニチュード（Ｍ）７・８の地震があった。比当局などによると、同島南部を中心に建物の倒壊が相次ぎ、計１９人が死亡、１３０人超が負傷した。救助活動が続いており、死傷者数が増える恐れがある。同研究所によると、震源地は同島約３０キロ・メートル沖で、震源の深さは約３３キロ・