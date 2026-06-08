岡田将生、染谷将太出演のＴＢＳドラマ「田鎖ブラザーズ」は次回１２日に第９話が放送される。公式ＨＰに掲出されたロング版の次回予告に、疑惑人物のまさか姿が映っており、考察が盛り上がっている。第８話では、神奈川県警刑事の兄・田鎖真（岡田将生）と、捜査一課検視官の弟・田鎖稔（染谷将太）が、幼少だった１９９５年、自宅で父田鎖朔太郎（和田正人）と母田鎖由香（上田遥）が刺殺された事件（時効成立）の悲しい背景