モデルでタレントの藤田ニコル（28）が8日、自身のインスタグラムを更新し、ベビーカーデビューを報告。私服姿も披露した。前日にはお宮参りの写真を投稿。「お宮参りの投稿に沢山のコメントありがとうございます」と感謝し、「お母さんの顔になったねって沢山言ってもらえてまだ不思議な気持ちちゃんとなれてるかな？」とつづった。この日は「久しぶりにマタニティデニム以外のデニム履いた」と、デニム姿でベビーカーと