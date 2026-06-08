全国高校総体・インターハイへの出場権をかけたサッカー男子の石川県予選の決勝が行われました。高校サッカーの3大タイトルの一つ、”インターハイ”。全国への挑戦権をかけた石川県大会の決勝は、去年のインターハイ出場校、金沢学院と2年前の出場校・鵬学園という新旧王者の戦いとなりました。 激しい雨が降る中での決勝戦。今大会4試合を戦い、”無失点”を誇る金沢学院。同じく4試合を戦い