kochiraは、「金・金貨・貴金属売却後の満足度および後悔実態調査」の結果を5月28日に発表した。調査は2026年4月2日〜5月26日の期間、直近3年以内に金貨や貴金属などの金関連資産を売却した経験のある20代〜70代の男女約300名を対象に行われた。売却後に「もっと高く売れたかもしれない」と感じたことはありますか。はじめに、売却後に「もっと高く売れたかもしれない」と感じたことがあるかを尋ねると、1位が「強く感じた」で45.8