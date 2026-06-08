【モデルプレス＝2026/06/08】俳優の藤岡弘、が6月7日、自身のInstagramを更新。長女で女優の天翔愛のウエディングドレス姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】80歳ベテラン俳優「ビジュアル抜群」と話題の美人娘と腕組み◆藤岡弘、ウエディングドレス姿の娘との2ショット公開藤岡は「雑誌の撮影で、ウエディングドレス姿の娘と共に 初の花嫁の父親役に」と報告。6月5日発売の雑誌『andGIRL 夏号』（主婦の友社）での撮影である