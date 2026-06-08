【モデルプレス＝2026/06/08】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のウォニョン（WONYOUNG）が6月7日、自身のInstagramを更新。変装なしのプライベートショットを公開し反響を呼んでいる。【写真】KPOP美女、変装なしの六本木街中での姿◆ウォニョン、大胆スリットスカートから美脚チラリウォニョンは、雨や傘の絵文字を添えてプライベートショットを多数投稿。眼鏡やマスクなどの変装を全くせず、大胆なスリットが多数入った特