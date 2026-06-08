【モデルプレス＝2026/06/08】クリエイターのおさきが6月7日までに、自身のInstagramを更新。タンクトップを着用したコーディネートを公開し、反響を呼んでいる。【写真】人気クリエイター「色っぽい」と話題の露出コーデ◆おさき、タンクトップ姿公開おさきは、「はるとに送ってもらった日 練習頑張ってるらしいです」とつづり、弟で俳優の今井暖大が車で送ってくれているという助手席での様子や、屋外でのショットを複数枚投稿。