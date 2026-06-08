JR四国 土讃線（多度津～高知）の坪尻駅～箸蔵駅間（共に徳島県三好市池田市町）で斜面崩壊が発生しているため、JR四国では6月9日（火曜日）・10日（水曜日）は、琴平駅～阿波池田駅間で始発から終日列車の運転を見合わせます。 このため琴平駅～阿波池田駅間において、バスによる代行輸送を計画しています。詳しくはJR四国のHPをご覧ください。