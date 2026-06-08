佐賀県警察学校で警察官に必要な知識や技能を学ぶ新人警察官たちが、過酷な耐久走に挑戦しました。高低差400メートルのコースを26キロ走破しました。 8日午前8時ごろ、佐賀市の警察学校をスタートしたのは、ことし4月に採用された18歳から32歳までの新人警察官たち合わせて23人です。「北山26キロメートル耐久走」と呼ばれるこの行事は、警察官として必要な体力と精神力を鍛えるために、佐賀県警察学