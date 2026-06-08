6月6日、南国市の新しい図書館で絵本作家・柴田ケイコさんのサイン会が行われました。南国市駅前町の新図書館「ごめんちあ」に集まった多くの親子連れ。子どもたちが夢中になっているのは、パンどろぼうシリーズなどで知られる高知市出身の人気絵本作家柴田ケイコさんのサイン会です。南国市後免町を盛り上げようと地元有志が企画したもので、図書館の周辺では時折雨がぱらつく中、雑貨の出店やキッチンカーのグルメな