高知県内の沿岸部に津波注意報が発表されたのは、去年（2025年）の7月にカムチャツカ半島付近を震源とする地震の発生以来となりました。県内各地の反応を取材しました。午前9時すぎに津波注意報が発表されたあと、南国市では、消防署員が沿岸部を巡回しながら砂浜や堤防に人がいないかを細かく確認して、近づかないように呼び掛けていました。また、市内に14基ある津波避難タワーに避難している人がいるかなどの確認もしてい