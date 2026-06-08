知人女性の自宅の面格子を壊したとして、警察は6月8日、高知県室戸市の30代の男を逮捕しました。住居侵入と器物損壊の疑いで逮捕されたのは、室戸市浮津の漁師・濱口翔生容疑者（30）です。警察によりますと、濱口容疑者は5月20日の午前10時頃、南国市の50代男性の自宅の裏庭に侵入し、1階にある浴室の面格子の一部を壊した疑いがもたれています。男性の家族が入浴中に被害に気付いて被害届を提出。警察が防犯カメラの映像などを捜