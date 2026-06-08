落ちていた財布を盗んだとして、警察は6月8日、高知市の30代の男を窃盗の疑いで逮捕しました。窃盗の疑いで逮捕されたのは、高知市一宮の量販店従業員・池上周一容疑者（38）です。警察によりますと、池上容疑者は今年（2026年）4月29日、高知市内のコンビニエンスストアの駐車場で40代男性がバッグから落とした財布を拾い、そのまま盗んだ疑いがもたれています。財布には現金4万円の他クレジットカードや免許証などが入って