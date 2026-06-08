暑さ対策のため7日まで1か月前倒しして開かれた、長野市の夏の風物詩「ながの祇園祭」。今年はジェンダーレスの観点から、これまで男子が務めてきた屋台を先導する“お先乗り”を初めて女子が務めました。大役をやり遂げた小学生に密着しました。7日、長野市街地で開かれた「ながの祇園祭」。「ひー、ふー、みー」本祭の幕開けとなる「綱切り神事」。一番の見せ場で、馬が頭を激しく揺らしても落ち着いて