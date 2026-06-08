代金を払う意思がないのに飲食店で料理を注文したとして、警察は6月7日、高知市の50代の男を現行犯逮捕しました。無銭飲食をしたとして詐欺の疑いで逮捕されたのは、高知市石立町の無職・岡林広人容疑者（50）です。警察によりますと、岡林容疑者は7日午後6時ごろ一人で高知市の居酒屋を訪れ、刺身やビールなど合わせて1万1150円相当を飲食しましたが、代金を支払うためのお金を持ち合わせていなかったため店が警察に通報し