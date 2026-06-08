元キックボクサーで俳優の宮城大樹（36）が8日、インスタグラムを更新。第1子の誕生を報告した。宮城は「我が家に第一子が誕生しました。先日の朝に陣痛が始まり妻は何時間も頑張ってくれました。分娩室に運ばれる時、中に入った時はなんとも言えない感情になりました」と報告し、子どもの写真をアップした。続けて「8年前に甥っ子の誕生に立ち会いましたが、はやり自分の妻ではまた違う感情になり自然と涙が落ちました（原文ママ