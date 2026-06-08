【ワシントン＝阿部真司】英紙デイリー・テレグラフは７日、米国のトランプ政権がインド洋の英領ディエゴガルシア島などをモーリシャスから購入することを検討していると報じた。中東での軍事作戦を念頭に、長距離爆撃機の拠点を安定的に維持する狙いとみられる。同島はインド洋の戦略的要衝で、米軍と英軍が基地を共同使用している。英国は２０２５年、同島などをモーリシャスに返還する協定に署名し、基地は９９年間維持する