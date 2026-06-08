K−POPの人気アイドルグループ「LE SSERAFIM（ルセラフィム」のSAKURA（宮脇咲良、28）が8日までに自身のインスタグラムを更新。ピンクヘアのショットを投稿した。ボブのピンクヘアに、ノースリーブのトップスを着てさまざまな表情を収めた写真をアップした。この投稿には同グループメンバーのYUNJINからも「きれいだよ」とコメントがつき、幅広い国のファンからも「可愛すぎてやばい」「咲良のピンクはレベルが違う」「oh my god