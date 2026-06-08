与野党の代表者らが集まり、皇族の数を確保するための「立法府の総意」案について意見表明を行いました。皇室の重要事項を定めた皇室典範は、日本国憲法と同じ1947年に施行されましたが、皇室制度に直結する本則の改正となれば初めてのこととなります。日本テレビの井上幸昌政治部長が解説します。■「皇位継承」と「皇族数の確保」皇室制度を将来にわたって安定的に維持していくためには、大きく分けて2つの重要な課題があります