安徽省東匯ドローン配送サービス拠点では5月28日午後、1機のドローンが離陸場で待機していた。「積載重量15キログラム、準備完了！」操縦士が確認し、制御画面で「離陸」ボタンを押すと、ドローンは安定して上昇し、そのまま停泊中の船舶へ向かって飛行した。人民網が伝えた。ドローンは5分後、目的の船舶上空に到着し、ゆっくりと降下して、乗組員が注文した物資を甲板へ正確に投下した。その後、ドローンは自動的に拠点へ帰還し