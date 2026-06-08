All Aboutが実施している「夫婦の給与事情・家計実態に関するアンケート」から、2026年4月25日に回答のあった、静岡県在住54歳女性の給与事情を見ていきます。投稿者プロフィールペンネーム：はなとこ年齢・性別：54歳・女性同居家族構成：本人、夫（55歳）居住地：静岡県住居形態：持ち家（戸建て）世帯年収：300万円前後現預金：100万円家計は共同管理で「毎月5万円程度を貯蓄」夫婦の働き方は「時短・パートの共働き」というは