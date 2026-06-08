第82回国際航空運送協会（IATA）年次総会および世界航空輸送サミットが、6月6日から8日にかけてブラジル・リオデジャネイロで開催されています。会議に出席した各国の航空会社は、米国・イスラエル、イラン間の軍事衝突により中東情勢の緊張が続き、エネルギー輸送ルートに支障が生じていることで、航空燃料価格が大幅に上昇していると指摘しました。その結果、多くの航空会社がコスト増の課題に直面しているとしています。IATAに