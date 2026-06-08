次世代EV開発中止ってどういうこと!?というのも、その開発対象だったレクサス「LF-ZC」は、デザイン・パッケージング・バッテリー・ソフトウェアのみならず生産方法までをも刷新する、革新的かつ意欲的なコンセプトモデルだったためです。「2026年の導入を目指す次世代EVコンセプト」であるLF-ZCは、2023年秋に開催された「ジャパンモビリティショー2023」で初披露された、セダンタイプで背が低いスマートなEVです。【動画】超カ