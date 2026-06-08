今、注目の7人組新解釈アイドルグループ「原因は自分にある。」のメンバー武藤潤が6月10日（水）に、1st写真集『燕飛』（SDP）を発売する。その中身は圧倒的なビジュアルで魅せる王道カットかつ、武藤の持つやんちゃでピュアな一面をものぞかせる魅力的な内容。クランクイン！トレンドでは、写真集へのこだわりはもちろん、武藤の個性あふれるページでの表情について深掘り。さらにM!LK 吉田仁人と共演した舞台中のエピソード、