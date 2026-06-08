パペットの国“トゥーホック”に住むキャラクターのパペットスンスンのミニフィギュアが、「Seria」をはじめとする100円ショップ各店舗で発売される。【写真】『パペットスンスン』×「GU」コラボ第2弾は6．19発売！■全4種類今回登場する「パペットスンスン インテリアミニフィギュア」では、スンスン2種類、ノンノン1種類、ゾンゾン1種類から成る全4種類のフィギュアがラインナップ。スンスンは、お座りポーズと片手を上げ