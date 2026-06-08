山形県村山市では子どもたちに地域の自然を学び、ふるさとへの愛情を深めてもらおうと、小学生と園児が協力して川の水質調査を行いました。地元の川に入った子どもたち。何をみつけたのでしょうか。 【写真を見る】「ぷにぷにする」「うえにとんでた」児童と園児が川に住んでいる生き物で水質調査じっくり観察してわかったことは？（山形・村山市） 水質調査に向かったのは、村山市立袖崎小学校の学童に入る１年生から６年生ま