内田被告の裁判は６月８日に結審しました。旭川地裁前から中継です。８日目を迎えた内田梨瑚被告の裁判で、検察は懲役２７年を求刑しました。求刑の前には、遺族の意見陳述が行われました。被害者の母親は代理人を通じて、「仇討ちが許される時代ならすべて同じ目にあわせてやりたい」「極刑しかありえない」などと訴えました。また、被害者の父親は「事件の内容を知らされた時、警察から告げられる内容はどれも耳を疑うものばかり