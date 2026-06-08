6月8日午後、江田島市で国道沿いの木が倒れ、現在も通行止めとなっています。ケガ人はいませんでしたが、約140戸で停電が発生しています。倒木があったのは、江田島市大柿町大君の国道487号沿いです。警察によると8日午後2時半ごろ、目撃者から「大きな木が道路をふさいでいる」と通報がありました。倒木の影響で国道487号は現在、大柿町大君交差点から早瀬大橋までの約2.7キロが通行止めとなっています。中国電力によると、