政府は消費税の税率を２０２７年４月から１％に引き下げる案を検討しています。この案ついて専門家は２つの課題をあげています。・消費税を下げたら消費が強くなって景気が強くなるということはなく、一時的な効果でしかない・５兆円規模の財源が必要だが、そのめどはほぼたっていない減税が実現するのか、今後の議論の行方が注目されます。