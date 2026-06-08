◇MLB エンゼルス13-5ドジャース(日本時間8日、ドジャー・スタジアム)佐々木朗希投手がエンゼルスとの第3戦の試合前に、スタッフの子供と和気あいあいとするシーンがありました。佐々木投手は試合前に、レフトフェンス近くでストレッチをしているとスタッフの子供が佐々木投手の方へ歩み寄ります。すると佐々木投手は握手を交わすなど、少年と会話をする様子がありました。その後は一緒にストレッチや子どもと並走してダッシュなど