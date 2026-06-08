フィリピン南部沖で発生した地震により、建物の倒壊が相次ぎ、これまでに19人の死亡が報告されています。フィリピンやインドネシアのほか、日本でも津波が観測されました。フィリピン南部ミンダナオ島沖で8日、マグニチュード7.8の地震が発生しました。各地で建物の倒壊などが相次ぎ、フィリピン当局は、これまでに19人の死亡が報告されたと明らかにしました。7人が行方不明となっているほか、134人が負傷したとしています。現地の