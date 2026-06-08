サッカーのＷ杯北中米３カ国大会（１１日開幕）に臨む日本代表は６日（日本時間７日）、メキシコのモンテレイ近郊で合宿４日目を迎えた。練習前には、現地の子どもたち６５人と記念撮影を行った。しかし、冨安健の前にいた子ども（男児）が泣き始めてしまうハプニング。「うぇ〜〜〜ん！！」の声は次第に大きくなり、両手で目をゴシゴシこするほどの号泣。冨安がほっぺをぷにゅぷにゅと優しくなでたり、ユニホームを直してあげ