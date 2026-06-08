名古屋市西区のショッピングモールで複数の人が異臭を訴え、消防や救急が対応しています。多数のけが人が出ているという情報もあり、警察が現佐確認中です。消防によりますと、きょう午後5時すぎ、名古屋市西区のショッピングモール「モゾ・ワンダーシティー」の4階で「多くの人がせき込んでいる」という通報が消防にありました。けが人が多数出ているという情報もあり、警察や消防が確認を急いでいます。