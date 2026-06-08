元日本ハムの杉谷拳士氏が８日、自身のＳＮＳを更新。Ｘ（旧ツイッター）には「初観戦爽やかなスマイルは相変わらず素敵でした」と記し、カブスの鈴木誠也外野手との２ショットを投稿した。インスタグラムには試合前にベンチ脇でユニホームにサインをもらう動画も。その最後はＸに投稿したものと同じ写真で、ニッコニコの杉谷氏の隣で鈴木が無愛想な表情を浮かべた。フォロワーからは「最初気付いてるのに無視してるし最