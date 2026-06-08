緊迫するイラン情勢です。イランとイスラエルによる攻撃の応酬が始まり、激化への懸念が一気に高まっています。日本のテレビメディアとして初めて現地入りしたJNNのクルーが、首都・テヘランを取材しました。歓喜に沸くテヘラン市民。上空に映し出されているのは、イランから発射されたミサイルとみられます。JNNのクルーが宿泊するホテルでも…記者「地元メディアの映像ですけども、この画面の左側にはイスラエル上空でイランが発