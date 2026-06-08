歌謡コーラスグループ純烈が8日、都内で会見を行い、リードボーカル白川裕二郎（49）の27年3月31日をもっての卒業を発表した。卒業を決意したきっかけを昨年10月の最愛の母の死だったという。「夢は紅白！親孝行！」をキャッチコピーに活動してきた純烈。「5年前、僕が家に帰っても、僕を認知しなくなってきた」と明かし、白川なりの親孝行を考え、リーダー酒井一圭（50）に介護を申し出たが、その後も純烈として活動してきた。活