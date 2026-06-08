「全日本大学野球選手権・１回戦、北海学園大０−１関西大」（８日、東京ドーム）今秋ドラフト候補の関大・米沢友翔投手（４年・金沢）が８回３安打無失点１０奪三振で３５年ぶりの勝利を導いた。立ち上がりから圧巻だった。初回は見逃し三振、空振り三振、空振り三振と３者連続三振。二回も空振り三振、見逃し三振で５者連続三振とした。三回は２死から四球を与えたが、ピンチは拡大させず。無安打無失点投球を続けた。五回